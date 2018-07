Die deutschen Hockey-Damen haben bei der WM in London vorzeitig das Achtelfinalticket gelöst.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger bezwang den zweimaligen Weltmeister Argentinien mit einer starken kämpferischen Leistung mit 3:2 (3:2) und wahrte damit zudem die Chance auf den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Viertelfinaleinzug.

"Man hat gesehen, dass Argentinien Angst vor uns hatte. Und das ist eine gute Erkenntnis, wenn einer der Turnierfavoriten so großen Respekt vor uns hat", sagte Reckinger.

"Unser Ziel war es mutig zu sein und unser Spiel durchzuziehen. Es hat sich am Ende angefühlt wie ein Finale", ergänzte Kapitänin Janne Müller-Wieland bei DAZN: "In der Vergangenheit haben wir oft defensiv nicht so gut gestanden, das war heute besser."

Stapenhorst in Torlaune

In der Arena im Queen Elizabeth Olympic Park sorgte Hannah Gablac (6.) für die frühe Führung der DHB-Damen. Doch Florencia Habif (15.) vom Bundesligisten Mannheimer HC glich mit einem Stechertor per Strafecke für die "Las Leonas" aus. Die Antwort folgte durch Charlotte Stapenhorsts Doppelpack (20., 25.), Maria Ortiz (30.) konnte nur noch verkürzten.

Mit dem Erfolg gegen die Südamerikanerinnen hat der Olympia-Dritte nun sechs Punkte auf dem Konto und sicherte sich damit mindestens Platz drei in der Gruppe C (DATENCENTER: Die Tabelle).

Nach dem Auftaktsieg gegen Südafrika (3:1) und einem Erfolg zum Abschluss am Samstag (13 Uhr) gegen Spanien könnte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) den Gruppensieg perfekt machen. Der Gruppenzweite oder -dritte muss zunächst eine Art Achtelfinale spielen. Der Vierte scheidet aus dem Turnier aus.