Mit Geduld und einem Geistesblitz von Marco Miltkau das Pflichtprogramm erfüllt: Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen Pakistan in die WM in Indien gestartet.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas zeigte gegen den Rekordweltmeister, der nicht mehr zur absoluten Weltspitze gehört, eine konzentrierte Leistung, wird sich im Turnierverlauf aber steigern müssen.

Dem hochveranlagten deutschen Angriff fehlte im ersten Durchgang noch die Durchschlagskraft gegen den tiefstehenden Gegner, kurz nach dem Wechsel brach Miltkau den Bann (36.) mit seinem Treffer aus kurzer Distanz nach schneller Kombination über Tobias Hauke und Niklas Wellen.

Nun warten die Niederlande

Das deutsche Team ordnet sich in der Gruppe D hinter der Niederlande auf Rang zwei ein. Der Erzrivale, am Mittwoch (12.30 Uhr) nächster Gegner, erteilte Außenseiter Malaysia zum Auftakt beim 7:0 (3:0) eine Lehrstunde. Auf die Asiaten treffen Kapitän Martin Häner und Co. zum Abschluss der Gruppenphase am 9. Dezember.

"Wir wollen Weltmeister werden", lautete die selbstbewusste Ansage der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) vor dem Turnierbeginn. Ein Kunststück, was erst zweimal gelang: in den Jahren 2002 und 2006.

Kermas' erster Fokus liegt bei der Titeljagd auf der Defensive, dann soll es nach Ballgewinnen schnell nach vorne gehen. Diesen Matchplan beherzigte sein Team im ersten Viertel gegen Pakistan und ließ in der Verteidigung kaum etwas zu. Der athletische deutsche Sturm wurde auf der Gegenseite direkt gefährlich, Benedikt Fürk (3.) und Miltkau (6.) probierten es per Stecher - noch ohne Glück.

Fuchs und Wellen vergeben Chancen

Pakistan zog sich phasenweise sehr tief zurück und verteidigte engmaschig. Die deutsche Mannschaft war darauf vorbereitet und nutzte auch lange Bälle, um in den Schusskreis zu kommen. Florian Fuchs (19.) und der schnelle Wellen (26.) kamen zum Abschluss, bis zur Pause fehlte aber die ganz große Durchschlagskraft.

Mit dem Seitenwechsel schalteten die Bronzemedaillengewinner von Rio de Janeiro 2016 einen Gang hoch. Auch nach dem verdienten Führungstreffer drängte Deutschland weiter, musste aber wachsam bleiben, nicht den Lucky Punch des lange harmlosen Gegners zu kassieren.

Im Schlussviertel agierte Pakistan mutiger, gefährdete das Tor von Tobias Walter aber letztlich kaum - und die ersten drei Punkte waren unter Dach und Fach.