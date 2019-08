Die Gruppenphase bei der Hockey-EM der Herren in Antwerpen ist Geschichte, nun beginnt der Kampf um die Medaillen.

Die deutschen Herren treffen im EM-Halbfinale am Donnerstagabend auf Belgien (20.30 Uhr) und wollen dabei ein empfindliches Debakel gerade biegen.

Im Juni unterlag die Mannschaft von Trainer Bundestrainer Stefan Kermas im Rahmen der Pro League den Belgiern mit 0:8 und kassierte damit die höchste Niederlage seit dem 8. November 1913 (!), als die Hockey-Herren England mit 1:9 unterlagen.

Anzeige

Deutschland will Revanche gegen Belgien

"Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Es wird sicher ein geiles Spiel", sagte Stürmer Niklas Wellen nach dem letzten Gruppenspiel. "Das 0:8 war ein No-Go. Dass uns so etwas nicht wieder passiert, ist eine klare Forderung an uns selbst", betonte Kapitän Mats Grambusch. "Ein Halbfinale in Belgien gegen Belgien ist eine große Herausforderung, aber wir haben das Potenzial, oben anzugreifen." (Alle Infos zur Hockey-EM 2019)

Bei der EM läuft es bislang besser für das DHB-Team: Zwei klare Siege gegen Schottland (9:0) und Irland (5:0) und eine knappe Niederlage gegen Titelverteidiger Niederlande (2:3) bedeuteten Platz zwei in der Gruppe B. Im Halbfinale wartet nun Gastgeber Belgien, das die Gruppe A ohne Gegentor und mit drei Siegen bei 13:0 Toren auf Platz eins abschloss. (SERVICE: Feldhockey-EM Herren Spielplan)

Olympia-Ticket winkt

Im zweiten Halbfinale (18.00 Uhr) treffen die Niederlande auf Spanien, Spiel um Platz 3 und Finale steigen am Samstag. Der Europameister qualifiziert sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, allerdings ist dieser Weg auch noch über Ausscheidungsspiele im November möglich.

Rekordsieger bei den Herren ist Deutschland (8x Gold) vor den Niederlanden (5x). Die EM-Spiele können die Zuschauer nicht im TV verfolgen, dafür aber im Live-Stream der European Hockey Federation (EHF).