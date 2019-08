Am 16. August beginnt die Hockey EM 2019 in Antwerpen.

Für die 16 Mannschaften geht es nicht nur um den EM-Titel, sondern auch darum, sich für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.

Dabei treten je acht Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander an. Ab dem Halbfinale treffen dann die besten beiden Mannschaften aus der Gruppe A und der Gruppe B in den K.o.-Runden aufeinander.

DHB-Männer starten gegen Schottland

Die dritt- und viertplatzierten Mannschaften der Gruppenphase spielen untereinander gegen den Abstieg in die EuroHockey Championship II. Die Punkte aus der Gruppenphase bleiben dabei allerdings erhalten.

Alle 40 Spiele können die Zuschauer zwar nicht im TV verfolgen, dafür aber im Live-Stream der European Hockey Federation (EHF).

Am Freitag um 20.30 Uhr findet das Eröffnungsspiel zwischen Belgien und Spanien statt, die deutsche Herren-Mannschaft darf dann erst am Samstag gegen Schottland ran. (SERVICE: Feldhockey-EM Herren Spielplan)

Herren-Bundestrainer Kermas: "Haben das Ziel, eine Medaille zu holen"

Den erfolgsverwöhnten deutschen Hockeymännern fehlten zuletzt die Resultate. Geht es nach Bundestrainer Stefan Kermas, hat dies mit der am Freitag startenden EM in Antwerpen ein Ende.

"Wir wollen im ersten Schritt ins Halbfinale, dann ein paar Stunden durchatmen und anschließend das Podium angreifen", sagte Kermas dem SID kurz nach seiner Ankunft in Belgien: "Wir sind momentan nicht Platz eins bis drei in der Welt, so ehrlich sind wir zu uns selbst. Aber wir wollen unser bestmögliches Ergebnis abliefern und haben das Ziel, eine Medaille zu holen."

Damen-Coach Reckinger hat "positives Gefühl"

Die deutschen Frauen dürfen sich erst am Sonntag gegen Weißrussland beweisen. (SERVICE: Feldhockey-EM Damen Spielplan)

Ihre Generalprobe im Testspiel gegen Spanien gewannen die Frauen mit 1:0 (0:0).

"Für uns war es wichtig, mit einem positiven Gefühl in das erste EM-Match am Sonntag gegen Weißrussland zu gehen. Das haben wir geschafft", sagte Bundestrainer Xavier Reckinger im Anschluss an das Spiel.

Spielplan & Termine der Feldhockey EM der Herren

Gruppe A

16.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Spanien

17.08.2019, 11:15 Uhr: England – Wales

18.08.2019, 13:30 Uhr: Spanien – Wales

18.08.2019, 18:00 Uhr: England – Belgien

20.08.2019, 13:30 Uhr: Spanien – England

20.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Wales

Gruppe B

17.08.2019, 13:30 Uhr: Deutschland – Schottland

17.08.2019, 15:45 Uhr: Niederlande – Irland

18.08.2019, 15:45 Uhr: Irland – Schottland

18.08.2019, 20:30 Uhr: Deutschland – Niederlande

20.08.2019, 15:45 Uhr: Irland – Deutschland

20.08.2019, 18:00 Uhr: Niederlande – Schottland

Platzierungsrunde

22.08.2019, 13:30 Uhr: Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B

22.08.2019, 15:45 Uhr: Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B

24.08.2019, 13:30 Uhr: Dritter Gruppe A – Vierter Gruppe B

24.08.2019, 15:45 Uhr: Dritter Gruppe B – Vierter Gruppe A

Halbfinale

22.08.2019, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

22.08.2019, 20:30 Uhr: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A

Spiel um Platz 3

24.08.2019, 18:00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Finale

24.08.2019, 20:30 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Spielplan & Termine der Feldhockey EM der Damen

Gruppe A

17.08.2019, 18:00 Uhr: Spanien – Russland

17.08.2019, 20:30 Uhr: Niederlande – Belgien

19.08.2019, 18:00 Uhr: Spanien – Niederlande

19.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Russland

21.08.2019, 18:00 Uhr: Niederlande – Russland

21.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Spanien

Gruppe B

18.08.2019, 09:00 Uhr: Deutschland – Weißrussland

18.08.2019, 11:15 Uhr: England – Irland

19.08.2019, 13:30 Uhr: Deutschland – England

19.08.2019, 15:45 Uhr: Irland – Weißrussland

21.08.2019, 10:00 Uhr: England – Weißrussland

21.08.2019, 12:15 Uhr: Irland – Deutschland

Platzierungsrunde

23.08.2019, 13:30 Uhr: Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B

23.08.2019, 15:45 Uhr: Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B

25.08.2019, 09:00 Uhr: Dritter Gruppe A – Vierter Gruppe B

25.08.2019, 11:15 Uhr: Dritter Gruppe B – Vierter Gruppe 4

Halbfinale

23.08.2019, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

23.08.2019, 20:30 Uhr: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A

Spiel um Platz 3

25.08.2019, 13:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Finale

25.08.2019, 16:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2