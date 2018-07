Das neu gegründete Legendenteam von Borussia Dortmund - unter anderem mit Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle und Tomas Rosicky – feiert seine Premiere. Gegner beim Debüt ist kein Geringerer als das Liverpool FC Legends Team: SPORT1 überträgt die Partie aus dem Signal Iduna Park am Samstag, 11. August, LIVE ab 17.55 Uhr im TV und STREAM.

Zugleich präsentiert sich erstmals der vollständige Profi-Kader unter dem neuen Cheftrainer Lucien Favre dem Dortmunder Publikum. Ein weiteres Highlight für alle BVB-Fans folgt einen Monat später: Roman Weidenfeller feiert nach 16 Jahren zwischen des Pfosten von Borussia Dortmund am Freitag, 7. September, sein Abschiedsspiel: Wenn sich die BVB Allstars und "Roman & Friends" messen, ist SPORT1 live ab 18:45 Uhr dabei.

Starauflauf im SIGNAL IDUNA Park

Champions-League-Sieger wie Lars Ricken und Karl-Heinz Riedle, dazu Deutsche Meister wie Ewerthon oder Tomas Rosicky und viele weitere BVB-Legenden wie Paul Lambert oder Dedé werden sich im Match gegen das Liverpool FC Legends Team die Ehre geben. Zum Stelldichein der ehemaligen Stars kommen zahlreiche große Namen des englischen Klubs hinzu: Der Norweger John Arne Riise stand ebenso wie der Tscheche Vladimir Smicer 2005 im sagenumwobenen Finale der UEFA Champions League, als Liverpool aus einem 0:3 gegen den AC Milan ein 3:3 machte und im Elfmeterschießen mit 6:5 siegte.

Am Samstag, 11. August, zwei Wochen vor Bundesliga-Start, eröffnet die Legendenpartie für den BVB die heiße Phase bis zum Saisonbeginn. Mit ebenso viel Vorfreude erwartet das Publikum die Vorstellung des Dortmunder Profiteams im Anschluss. SPORT1 ist auch hier mittendrin.

Abschiedsspiel für Roman Weidenfeller

16 Jahre spielte Torhüter Roman Weidenfeller für den BVB, erlebte zig Höhen, unter anderem je zwei Deutsche Meisterschaften und Pokalsiege, aber auch einige Tiefen mit. Die Fans haben Weidenfeller nicht erst seit seinem berühmten Meister-Interview („We have a grandios Saison gespielt“) in die Herzen geschlossen. Nun wird der Torhüter und Weltmeister von 2014 auf großer Bühne im SIGNAL IDUNA PARK noch einmal gefeiert: SPORT1 überträgt das Abschiedsspiel am Freitag, 7. September, LIVE ab 18:45 Uhr im TV und STREAM.

Die Sendezeiten auf SPORT1 im Überblick:

Samstag, 11. August ab 17.55 Uhr LIVE: Legendenspiel Borussia Dortmund - Liverpool FC

Freitag, 7. September ab 18.45 Uhr LIVE: Abschiedsspiel von Roman Weidenfäller