Mario Mandzukic beendet nach 89 Länderspielen im Alter von 32 Jahren seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft.

Der Angreifer erzielte für die "Gekachelten" 33 Treffer. Mit Kroatien stand er vor wenigen Wochen im WM-Finale gegen Frankreich, wo ihm ein Tor gelang. Am Ende unterlag Kroaten aber mit 2:4. Insgesamt erzielte der Angreifer drei Treffer bei diesem Turnier.

Mandzukic, der in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und den FC Bayern aktiv war, feierte sein Debüt in der kroatischen Nationamannschaft am 17. November 2007 im EM-Quali-Spiel gegen Mazedonien.

Nach der WM war der Angreifer bei Borussia Dortmund im Gespräch gewesen. Aktuell läuft sein Vertrag bei Juventus Turin noch bis 2020.