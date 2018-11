Beim 3:0-Erfolg Englands im Freundschaftsspiel gegen die USA feierte Wayne Rooney seinen Abschied. Aber zum eigentlichen Star des Spiels wurde Jadon Sancho. Der 18-Jährige von Borussia Dortmund steht für die Zukunft und begeistert England.

15 Jahre lang war Rooney das Gesicht der englischen Nationalmannschaft. 120 Einsätze machte er für die Three Lions und erzielte dabei 53 Tore. Nach seinem letzten Einsatz für England verabschiedete er sich mit einem Lächeln aus dem Wembley-Stadion.

Vielleicht war das Lächeln aber auch eine Folge der Erkenntnis, dass England für die Zukunft gut aufgestellt ist. Sancho kam gegen die USA zu seinem Startelf-Debüt für die Nationalmannschaft - und das BVB-Juwel feierte das ordentlich auf dem Platz.

Medien feiern Sancho

Harry Redknapp reagierte geradezu überschwänglich in seiner Daily-Mail-Kolumne. "Er hat so viel Talent. Er umdribbelt seine Gegenspieler, als wenn sie gar nicht da wären. Er bewegt den Ball so mühelos. Das ist eine wahre Gabe, wenn ein Spieler das in dieser Geschwindigkeit kann."

Vor allem, wie weit Sanchos Entwicklung in seinen jungen Jahren schon fortgeschritten ist, sorgt bei dem ehemaligen Trainer für Staunen. "Er ist so talentiert. So dermaßen talentiert. Aber das mit 18 Jahren auch auf dieser Bühne zu zeigen, das ist unfassbar."

Aber nicht nur Redknapp ist begeistert von Sanchos Premierenleistung. Auch der Mirror ist beeindruckt und beschreibt Sanchos Leistung schlicht als "selbstbewusst, rasant und intelligent". Für die Sun ist Sancho einfach nur "der junge Meister der Vorlagen".

Medien: Sancho lehnte FCB-Angebot ab

Langfristiger Vertrag beim BVB

Dazu lobte Redknapp den Youngster auch für seinen Wechsel zu Borussia Dortmund. "Er hat seine Chance gesehen und in die Hand genommen. Es war eine Lotterie, aber das Risiko hat sich gelohnt."

Beim BVB wird man das ebenso sehen. Immerhin kam der 18-Jährige bisher bei jedem Saisonspiel zum Einsatz und hat bereits zehn Scorerpunkte auf dem Konto. Gut also, dass Dortmund den Vertrag mit Sancho erst vor kurzem bis 2022 verlängert hat.