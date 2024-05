Premier League: Matchball! Ortega rettet City bei Haaland-Show

Havertz-Wunsch erfüllt sich nicht

Der frühere Bielefeld-Keeper Stefan Ortega, der in der 69. Minute für den verletzten Ederson eingewechselt wurde, rettete die Gäste in der Schlussphase, als er nach Fehler von Manuel Akanji einen Ball von Heung-min Son famos parierte.

„Ich bin direkt nach dem Spiel zu ihm hin. Vielen Dank an Stefan, dass er den Ball gehalten hat“, sagte Akanji bei Sky. In der Nachspielzeit erhöhte dann Haaland noch per Foulelfmeter zum 2:0.