Startrainer Jose Mourinho kann sich vorstellen, in Zukunft eine Mannschaft in der Bundesliga zu übernehmen. Das betonte der Portugiese auf einer Trainertagung in seinem Heimatland.

"Es ist ein Land, in dem ich noch nie trainiert habe. Warum nicht? Mal schauen...", antwortete Mourinho laut der Zeitung Record auf die Frage, ob ihn die deutsche Bundesliga reizen würde.

Auf seine persönlichen Ziele angesprochen ergänzte er: "Ich möchte versuchen, die Champions League ein drittes Mal mit einem dritten Verein und eine fünfte Meisterschaft in einem anderen Land zu gewinnen."

Mourinho Champions-League-Sieger mit Porto und Inter

Mit diesem Anspruch käme als Ziel für Mourinho wohl nur der FC Bayern in Frage - zumal der 56-Jährige immer wieder gerüchteweise mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht wurde.

"The Special One" hat die Champions League als Trainer bislang zweimal gewonnen, 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand. Zudem errang er Meistertitel in England, Spanien, Italien und Portugal.

Seit seinem Rauswurf bei Manchester United im Dezember 2018 ist der extrovertierte Erfolgscoach vereinslos. Zuletzt hatte er auch erklärt, sich ein Traineramt in der französischen Ligue 1 vorstellen zu können.