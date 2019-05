Trotz des bitteren Ausscheidens in der Champions League gegen Jürgen Klopps FC Liverpool konnte sich Lionel Messi zum dritten Mal in Folge den goldenen Schuh als bester Torjäger Europas sichern.

Mit über 50 Toren in dieser Saison hat er gute Argumente auf seiner Seite, wenn es um die Kandidaten für den Ballon d'Or geht. Der Star des FC Barcelona konnte sich zuletzt 2015 den Titel als Weltfußballer sichern.

Anzeige

Geht es nach dem legendären brasilianischen Stürmer Ronaldo, führt zumindest aktuell kein Weg am Argentinier vorbei. "Messi ist natürlich die Nummer eins. Jemandem mit ähnlichem Talent werden wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren nicht sehen", sagte Ronaldo der spanischen Zeitung AS.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Aber auch andere Spieler haben es dem Weltmeister von 1994 und 2002 angetan: "Ich mag auch Salah, Hazard, Neymar - ich liebe es ihn spielen zu sehen - und natürlich Mbappé."

CR7 nicht in den Top 5

Sein Namensvetter Cristiano Ronaldo fehlt überraschend auf dieser Liste. Der Portugiese konnte auch bei seinem neuen Klub Juventus Turin nicht so begeistern wie noch in den Jahren zuvor bei Real Madrid. Erstmals seit der Saison 2005/06 gehörte "CR7" außerdem nicht zu den Top-3-Torjägern seiner Liga.

Für den jüngsten Spieler seiner Top-5 hatte der brasilianische Ronaldo noch ein Extralob übrig. "Er hat eine Menge Tempo, sein Abschluss und seine Bewegungen sind gut, er ist beidfüßig und hat einen unglaublichen Fortschritt gemacht", sagte der Brasilianer.

Einzig vom Vergleich zwischen dem Franzosen und ihm selbst hält er nichts: "Wir sind in manchen Dingen ähnlich, aber ich mag keine Vergleiche, besonders nicht von Spielern verschiedener Generationen."