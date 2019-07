Die Nationalmannschaft des Senegal ist beim Afrika-Cup in Ägypten als erstes Team ins Finale eingezogen.

Die Mannschaft von Trainer Aliou Cisse setzte sich in einem verrückten ersten Halbfinale 1:0 (0:0) n.V. gegen Tunesien durch und zog damit zum zweiten Mal nach 2002 in das Endspiel dieses Turniers ein.

Finalgegner am Freitag in Kairo ist Algerien oder Nigeria mit seinem deutschen Trainer Gernot Rohr, die sich am späten Abend gegenüberstanden.

Beide Teams verschießen Elfmeter - Eigentor entscheidet

Ein Eigentor von Dylan Bronn in der 101. Minute entschied die ausgeglichene Partie zugunsten der Mannschaft um Champions-League-Sieger Sadio Mané vom FC Liverpool. Im zweiten Durchgang waren beide Teams in Kairo zunächst vom Punkt gescheitert. Nachdem zunächst Senegals Torwart

Alfred Gomis in der 75. Minute einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Ferjani Sassi abwehren konnte, gelang fünf Minuten Tunesiens Keeper Mouez Hassen dasselbe Kunststück gegen Henri Saivet.

In der 115. Minute nahm Schiedsrichter Bamlak Tessema aus Äthiopien nach Ansicht der Videobilder einen Handelfmeter für Tunesien zurück, was noch einmal für reichlich Unruhe sorgte.