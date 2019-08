Sneijder überrascht mit neuem Look

vergrößernverkleinern Wesley Sneijder sorgt mit seinem neuen Look für Aufsehen © Imago

München - Wesley Sneijder besucht in seiner Loge ein Spiel des FC Utrecht - und sorgt mit neuem Look für Aufsehen. Am Tag zuvor schlüpft er noch mal ins Oranje-Dress.