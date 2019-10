Die ehemaligen Bundesligaprofis Rafinha und Diego haben mit dem brasilianischen Traditionsklub CR Flamengo das Finale der Copa Libertadores erreicht. Der Verein aus Rio de Janeiro setzte sich im Rückspiel des brasilianischen Halbfinales 5:0 (1:0) gegen Gremio Porto Alegre durch.

Bildergalerie Die heißesten Derbys der Welt 43 Bilder

Endspiel auf neutralem Boden

Im Endspiel am 23. November in Chiles Hauptstadt Santiago kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger River Plate aus Buenos Aires. Die Argentinier hatten am Dienstag beim Stadtrivalen Boca Juniors gewonnen.

Flamengo schießt Gremio ab

Flamengo ging nach dem 1:1 im Hinspiel von Porto Alegre im zweiten Duell durch Selecao-Stürmer Bruno Henrique (42.) in Führung. Nach der Pause beseitigte dann Torjäger Gabriel Barbosa (46./56., Foulelfmeter) die letzten Zweifel, ehe die Innenverteidiger Pablo Mari (67.) und Rodrigo Caio (71.) auch noch trafen.

Anzeige

Der Finaleinzug hat eine historische Dimension, da Flamengo 38 Jahre nach dem ersten Triumph erneut nach Südamerikas wichtigster Klubkrone greift.

Rafinha und Diego kommen zum Einsatz

Nur zehn Tage nach seinem Jochbeinbruch gehörte der Ex-Münchner Rafinha zu den Stützen Flamengos, während der frühere Bremer und Wolfsburger Diego kurz vor Schlusspfiff drei Monate nach seinem Knöchelbruch ein bewegendes Comeback feierte.