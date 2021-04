Erik ten Hag bleibt bei Ajax Amsterdam!

Der umworbene Trainer verlängerte seinen Vertrag, der im Juni 2022 ausgelaufen wäre, um ein weiteres Jahr bis Juni 2023.

Das verkündete der niederländische Erstligist am Freitag.

Ten Hag wird immer wieder mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht, zuletzt soll vor allem Tottenham Hotspur nach der Trennung von José Mourinho Interesse angemeldet haben. Auch bei Eintracht Frankfurt wurde er gehandelt, Borussia Mönchengladbach wurde vor der Einigung mit Adi Hütter ebenfalls mit ten Hag in Verbindung gebracht.

Ten Hag lernte von Guardiola

Der Niederländer ist seit 1. Januar 2018 Chefcoach bei Ajax. In der Saison 2018/2019 führte er Ajax zum Titel in der Eredivisie, gewann den KNVB-Pokal und erreichte das Halbfinale der Champions League. In der laufenden Saison steht Ajax dicht vor dem nächsten Meistertitel.

Beim FC Bayern trainierte ten Hag einst die zweite Mannschaft und lernte dabei unter anderem vom damaligen Cheftrainer Pep Guardiola.