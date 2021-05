Es wäre der Transfer-Coup des Jahres!

Belenenses Lissabon hat Gianluigi Buffon ein verrücktes Angebot gemacht, um der Juve-Legende nach dem Vertragsende bei der "Alten Dame" einen Wechsel zum portugiesischen Fünftligisten schmackhaft zu machen. (Alles aus dem internationalen Fußball)

"Wie wäre es, nach Lissabon zu kommen und uns dabei zu helfen, so schnell wie möglich wieder in die erste Liga zu kommen, wo wir hingehören?", adressierte der Verein seine Anfrage an die italienische Legende.

Fünftligist lockt Buffon mit Süßspeisen

Zwar könne der Verein nicht viel Geld bieten, aber der 43-Jährige würde eine freie Unterkunft bekommen - wobei er sich auf eigene Kosten auch eine Villa mit Blick auf den Tejo nehmen könne - und ein Jahresticket für das Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia sowie Familienpässe für zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten in Lissabon.

Zusätzlich zu den kulturellen Anreizen hat der viermalige portugiesische Meister noch eine süße Verführung oben draufgelegt: Pro Woche würde der Torhüter sechs Pasteis de Belem - eine lokale Spezialität aus Blätterteig und Pudding - erhalten.

Buffon nennt spätesten Termin für Karriereende

Hintergrund des Angebots: Im März hatte der Weltmeister von 2006 erklärt, dass er seine Karriere spätestens 2023 beenden werde. "In meinem Kopf gibt es ein ganz großes Stoppschild, eine Obergrenze. Und das ist der Juni 2023", sagte er dem Guardian, schloss aber auch einen früheren Rücktritt nicht aus: "Das ist aber das Allerhöchste, wirklich das Maximum. Denn ich könnte auch schon in vier Monaten aufhören."

Allerdings ließ sich der "ewige Gigi" ein Hintertürchen offen. Vor einer Woche erklärte er, dass er seine Optionen auswerte und "wenn es jemanden gibt, der noch verrückter ist als ich, der mich kontaktiert und einen begeisternden Plan hat, werde ich dieser Person folgen, denn darum geht es im Leben."

Belenenses: Museumstickets, freie Unterkunft und Süßigkeiten

Diese Aussage hat Belenenses nun aufgenommen und Buffon dieses mit einem Augenzwinkern versehene Angebot auf der vereinseigenen Homepage gemacht. Und neben der kostenfreien Unterkunft und lokalen Leckereien könne man Buffon auch noch etwas Unbezahlbares bieten: "Es ist nicht Geld, was wir dir anbieten, sondern die Möglichkeiten, mit einer Herausforderung assoziiert zu werden, die nur lebende Legenden wie du annehmen können. Du hast bereits einen großartigen Status in der Geschichte des Fußballs, aber hier kannst du in den Olymp aufsteigen."

Man darf gespannt sein, wie Buffon auf dieses Angebot reagiert. Verrückt genug wäre es auf jeden Fall, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen.