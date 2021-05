Der hochbegabte Mittelfeldspieler James Rodríguez muss einen empfindlichen Karriere-Rückschlag hinnehmen.

Der Ex-Spieler des FC Bayern wurde zu seinem Entsetzen nicht für die anstehenden Spiele der kolumbianischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation und in der Copa América berufen.

Am Freitag hatte der Verband FCF mitgeteilt, dass sich der 29-Jährige nicht in der nötigen Verfassung befinde.

James reagiert enttäuscht

James, der mittlerweile beim FC Everton in der Premier League spielt, sieht das anders - Genesungswünsche des Verbands lehnte er in einem auf Twitter veröffentlichten Statement ab. James hatte einen Großteil des Saisonfinals in England mit einer Verletzung verpasst.

"Eine Genesung, die ich bereits hinter mir habe und bei der ich viel geopfert habe. Nicht das Vertrauen des Trainerstabs zu erhalten, bricht mit allem und bereitet mir enorme Schmerzen", schrieb der Linksfuß, der von Real Madrid zu Everton kam. Sein Vereinstrainer Carlo Ancelotti hatte James bereits vorzeitig zur Nationalmannschaft entlassen.

In Kolumbien wurde er untersucht und für nicht fit genug befunden. James machte er klar, dass er von der Entscheidung überrascht gewesen sei: "Ich habe mir genug Zeit genommen, um mich in die Verfassung zu bringen, um am Training teilzunehmen und daher würde es meinen Einsatz in den nächsten Spielen unserer Nationalmannschaft nicht beeinflussen."