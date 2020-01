Für Juventus Turin oder den AS Rom wird auch in dieser Spielzeit bereits im Viertelfinale der Traum vom italienischen Pokalsieg vorbei sein. (Coppa Italia: Juventus Turin - AS Rom, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Die Mannschaft um den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo scheiterte in der vergangenen Saison am späteren Finalisten Atalanta Bergamo (0:3), der AS Rom kam beim AC Florenz mit 1:7 gehörig unter die Räder. (Spielplan: Coppa Italia)

Juve mit Selbstvertrauen

Sechs Pflichtsiege in Serie konnte der amtierende italienische Meister seit seiner bislang letzten Niederlage Anfang Dezember gegen Lazio Rom (1:3) feiern.

Darunter auch der 4:0-Heimerfolg gegen Udinese Calcio im Achtelfinale der Coppa Italia, bei dem Offensivspieler Paulo Dybala mit zwei Treffern zum Matchwinner avancierte.

Beim zurückliegenden Serie A Spiel gegen Parma Calcio traf Cristiano Ronaldo doppelt - nun warten die Fans der Norditaliener gespannt darauf, wer gegen die Hauptstädter in Torlaune sein wird.

Rom gelingt Generalprobe

Die Mannschaft aus der ewigen Stadt rangiert nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen den CFC Genua 1893 auf dem vierten Tabellenplatz der Serie A.

Den Weg ins Viertelfinale bahnte sich die Roma unter anderem durch den 2:0-Erfolg bei Parma Calcio im Achtelfinale.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams gewann Juventus Turin Mitte Januar in der Serie A mit 2:1 durch Tore von Merih Demiral und Cristiano Ronaldo. Für den AS Rom traf Diego Perotti per Elfmeter.

So können Sie Juventus Turin - AS Rom LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App