Paukenschlag im spanischen Fußball: Nationaltrainer Julen Lopetegui tritt nach der Weltmeisterschaft die Nachfolge von Zinedine Zidane bei Rekordmeister Real Madrid an.

Die Entscheidung des 51-Jährigen, die unmittelbar vor dem wichtigen WM-Auftaktspiel gegen Nachbar Portugal (Fr., ab 20 Uhr im LIVETICKER) aus heiterem Himmel bekannt wurde, lassen die Gemüter auf der iberischen Halbinsel mächtig hochkochen.

Schließlich hatte Lopetegui erst Ende Mai bis 2020 beim spanischen Verband verlängert und betont, sich voll und ganz auf die "Seleccion" konzentrieren zu wollen.

Am Mittwoch stellt sich der Coach im spanischen Quartier in Krasnodar den Fragen der Medienvertreter und erklärt seinen Sinneswandel. In Spanien kursieren sogar Gerüchte, wonach Lopetegui vorzeitig entlassen werden könnte.

"Wir werden die Entscheidung treffen, die am besten für unsere Mannschaft ist. Wir werden verantwortungsvoll handeln", wird Verbandspräsident Luis Rubiales von der Sportzeitung Marca zitiert.

+++ Gerüchteküche brodelt +++

Wie die Marca berichtet, läuft alles auf eine Trennung hinaus. In diesen Minuten diskutieren die Bosse noch mit Lopetegui.

+++ Pressekonferenz verschoben +++

Ursprünglich sollte die PK um 10.30 Uhr MEZ stattfinden. Sie wurde vom Verband nun aber um eine Stunde nach hinten verschoben.

+++ Sofortige Ablösung von Lopetegui? +++

Mehrere spanische Medien berichten, dass Lopetegui den Verband erst fünf Minuten vor der Veröffentlichung von Reals Pressemitteilung über seinen Wechsel zu den Königlichen informiert habe.

Präsident Rubiales soll sich verraten fühlen. Aus diesem Grund machen Spekulationen um eine vorzeitige Trennung die Runde. Der Fernsehsender ESPN bringt Fernando Hierro und Albert Celades als mögliche "Feuerwehrmänner" ins Spiel.

Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (r.) ist von Trainer Julen Lopetegui enttäuscht © Getty Images

Hierro ist aktuell als Sportdirektor des Verbands tätig, Celades trainiert die spanische U21.

