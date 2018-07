Eine Ära ist zu Ende, der Mega-Deal des Jahres perfekt: Weltfußballer Cristiano Ronaldo verlässt Champions-League-Sieger Real Madrid nach neun Jahren und schließt sich dem italienischen Meister Juventus an.

Dies teilte Real am Dienstagnachmittag offiziell mit. "Ich möchte mich herzlich bedanken beim Klub, bei den Fans und dieser Stadt. Aber ich denke, es ist an der Zeit, einen neuen Abschnitt in meinem Leben zu beginnen. Deshalb habe ich den Klub gebeten, dem Transfer zuzustimmen. Ich bitte alle, vor allem unsere Fans, um Verständnis", sagte Ronaldo.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist Juventus für den 33-Jährigen rund 105 Millionen Euro nach Madrid. Ronaldo soll nach Angaben der Gazzetta dello Sport und AS einen Vierjahresvertrag bei der "Alten Dame" erhalten, der ihm pro Saison 30 Millionen Euro netto einbringt.

Ronaldo war 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United nach Madrid gewechselt. Dort gewann er 16 Trophäen, unter anderem zwei spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel. Der Portugiese erzielte in 438 Spielen im weißen Trikot 450 Tore.

Real bedankte sich in einer Mitteilung bei "einem Spieler, der gezeigt hat, dass er der beste der Welt ist und eine der brillantesten Phasen in der Geschichte des Klubs und im Weltfußball geprägt hat".

Ronaldo werde "immer eines unserer großen Symbole und eine einzigartige Referenz für die kommenden Generationen sein. Real Madrid wird immer sein Zuhause sein."

Ronaldo hatte seinen Abschied bereits nach dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool am 26. Mai angedeutet. Es sei "sehr schön" gewesen, für Real zu spielen, lauteten seine Worte. Allerdings machte er tags darauf wieder Hoffnung auf einen Verbleib.

"Bis zur nächsten Saison", sagte er den Anhängern des spanischen Rekordmeisters im Estadio Santiago Bernabeu. Während der Europameisterschaft intensivierte sich aber der Kontakt zu Juventus - und Ronaldo entschloss sich für einen Neubeginn.

"Die Zeit bei Real Madrid, die Zeit in dieser Stadt, war wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens. Ich habe viel darüber nachgedacht", betonte Ronaldo.

Weitere Informationen folgen!