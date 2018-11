Santiago Solari wird vom Interims-Coach zur Dauerlösung als Cheftrainer von Champions-League-Sieger Real Madrid. Das bestätigte der spanische Verband FFF der Nachrichten-Agentur AFP. Eine Bestätigung vonseiten der Madrilenen steht allerdings noch aus.

Die Königlichen hatten nur 14 Tage Zeit, den Argentinier Solari als Interimslösung nach der Trennung von Julen Lopetegui arbeiten zu lassen. Am Montag lief diese Frist ab, entweder muss der Trainer zur Dauerlösung befördert oder ein neuer Coach verpflichtet werden.

Am 29. Oktober hatte Solari das Zepter beim schwer angeschlagenen spanischen Rekordmeister übernommen. Mit dem 42-Jährigen hatte Real in vier Spielen vier Siege gefeiert, darunter auch den 4:2-Erfolg am Sonntag in La Liga bei Celta Vigo.

Conte gab Real einen Korb

Der 42-Jährige setzt sich damit gegen prominente Konkurrenz durch. Klubpräsident Florentino Perez hatte sich zunächst den Italiener Antonio Conte oder den ehemaligen Real-Coach und aktuellen Manchester-United-Trainer Jose Mourinho als Nachfolger gewünscht. Beide hatten isch jedoch gegen ein Engagement in Madrid entschieden.

Gegenüber Rai Sport begründete Conte seine Absage: "Ich will nicht in einen fahrenden Zug einsteigen. Ich habe keine Eile und warte bis zum Juni, um ein neues Projekt zu starten."

Unfassbar! Kroos trifft das leere Tor nicht

Lopetegui hatte nach der 1:5-Schlappe der Madrilenen, Klub des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos, im Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona gehen müssen. Zuvor hatte es unter dem ehemaligen spanischen Nationalcoach vier Pleiten in fünf La-Liga-Begegnungen gegeben.

In der Tabelle der Primera Division belegt Real mittlerweile den sechsten Platz und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barca. Unter Solari erzielte Real 15 Tore in vier Partien.