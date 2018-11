Im ersten Heimspiel nach dem triumphalen 5:1 gegen Real Madrid hat sich der FC Barcelona blamiert.

Die Katalanen kassierten am Sonntagnachmittag eine unerwartete 3:4-Niederlage gegen Betis Sevilla - trotz des Comebacks von Lionel Messi, der wegen eines Armbruch seit dem 20. Oktober ausgefallen war.

Barca legte am 12. Spieltag von La Liga druckvoll los und störte die Andalusier mit einem hohen Pressing in der Anfangsphase.

Betis führt zur Pause mit zwei Toren

Damit luden die Gastgeber ihren Kontrahenten aber zum Kontern ein. Und so ging Betis auch überraschend in Führung.

Der weit mit aufgerückte Verteidiger Junior Firpo zog von der linken Seite in die Mitte des Strafraums und ließ den Ball im kurzen Eck einschlagen (20.).

Marc-Andre ter Stegen, der mit seinem 92. Einsatz der deutsche Torwart mit den meisten Spielen in der spanischen Liga avancierte, war machtlos.

Hin und Her nach Seitenwechsel

Und noch vor dem Seitenwechsel schraubte Betis den Spielstand durch Kapitän Joaquin in die Höhe (34.). Geschockt trat Barca zur Halbzeit den Gang in die Kabine an.

Trainer Ernesto Valverde reagierte personell und brachte den erfahrenen Arturo Vidal für Youngster Arthur. Ein Wechsel, der sich im Verlauf der zweiten Halbzeit noch bezahlt machen sollte.

Zunächst verkürzte Kapitän Messi für Barca per Foulelfmeter auf 1:2 (68.), woraufhin Giovani Lo Celso die Zwei-Tore-Differenz für Betis aber zügig wiederherstellte (71.).

Barca hat Faxen dicke: Dembele aus Kader gestrichen

Ter Stegen gibt unglückliche Figur ab

Vidal brachte den spanischen Meister schließlich zum wiederholten Male heran (79.), doch wieder hatte der Underdog eine passende Antwort parat.

Sergio Canales, einst bei Erzrivale Real unter Vertrag, markierte das 2:4 aus Barcas Sicht. Ter Stegen sah sowohl beim dritten als auch beim vierten Gegentreffer alles andere als gut aus.

Bei dem Spielstand sollte es jedoch nicht bleiben. In der Nachspielzeit konnte Barca durch Messi noch einmal treffen (90.+3). Zu mehr reichte es für den Favoriten aber nicht.

Zwischenzeitlich war Ivan Rakitic mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen worden (82.).

Real kann Boden gut machen

Real kann den Rückstand im Falle eines Erfolgs am Sonntagabend bei Celta Vigo auf vier Punkte verkürzen (La Liga: Celta Vigo - Real Madrid ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Barca steht nach zwölf Spielen bei 24 Zählern, Real sammelte in elf Partien 17 Punkte.