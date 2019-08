Die Zukunft von Gareth Bale bei Real Madrid ist völlig offen, James Rodriguez hat es nie zum Stammspieler geschafft.

Beide sind Fußballer mit herausragenden Fähigkeiten, doch in den Überlegungen von Reals Trainer Zinedine Zidane spielten sie stets nur eine ungeordnete Rolle. Umso überraschender sind die Aussagen, die Zidane nach dem letzten Testspiel gegen die AS Rom (2:2) am Sonntag tätigte.

"Ich zähle zu 100 Prozent auf beide", antwortete der ehemalige Weltstar auf eine entsprechende Frage zu Bale und James.

Um Bale ranken sich seit Wochen Wechselgerüchte und Zidane hatte schon vor Wochen klar gestellt, dass er ihn gerne los werden würde ("Wenn er morgen geht, umso besser").

Zidane macht James Hoffnung

Auch James, den der FC Bayern nach einer zweijährigen Leihe nicht fest verpflichten wollte, wird heftig umworben. Der SSC Neapel verabschiedete sich jedoch zuletzt aus dem Rennen um die Dienste des Kolumbianers. Sowohl bei Bale als auch bei James soll Reals Vereinsführung diversen Medienberichten zufolge einen Transfer abgelehnt haben - entgegen der Wünsche des Trainers.

In der Vorbereitung kam James bisher nicht für Real zum Einsatz. "James wurde noch nicht für das Team nominiert, aber das kann sich ändern", erklärte Zidane. Bis zum Ende der Transferperiode könnten sich die Dinge zwar noch ändern, aber er werde als "Trainer von Real Madrid auf beide bauen." Bale wurde beim Remis gegen die Roma immerhin eingewechselt.

Über weitere mögliche Neuzugänge wollte der Coach der Königlichen derweil nicht reden. Der Fokus liege auf dem ersten Spieltag in La Liga. Ob er gegen Celta Vigo am Samstag (um 17 Uhr im LIVETICKER) aber auf James oder Bale setzen wird, ist äußerst fraglich.