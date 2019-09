Der FC Barcelona hat den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim FC Getafe gewannen die Katalanen ohne Superstar Lionel Messi mit 2:0 (1:0). (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

Der Argentinier konnte seinem Team wegen Adduktorenbeschwerden nicht helfen, das in der Madrider Vorstadt nach einem schwachen Saisonstart unter Druck stand.

Dementsprechend nervös war das Spiel der Gäste in der ersten halben Stunde. Barca wirkte oft unkonzentriert und schaffte es kaum, Gefahr auszustrahlen. Marc-André ter Stegen verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand, Luis Suárez vergab auf der anderen Seite zweimal aus aussichtsreicher Position.

Ter Stegen bereitet Führung vor

Kurz vor der Pause schlug dann die Stunde von ter Stegen. Er kam weit aus seinem Tor heraus, fing einen langen Pass der Gastgeber ab und leitete dann selbst den wichtigen Führungstreffer für Barcelona ein. Suárez schaltete nach ter Stegens langem Ball am schnellsten und lupfte die Kugel über Getafe-Keeper David Soria (41.).

In der zweiten Halbzeit legte Barca nach. Junior Firpo staubte zum 2:0 ab (49.) und entschied damit das Spiel. In der Folge hatte Getafe nur noch wenig entgegenzusetzen. Barcelona brachte die Führung souverän über die Zeit. Auch nach der Gelb-Roten Karte für Verteidiger Clément Lenglet (82.) war der Sieg nicht mehr in Gefahr.

Durch den ersten Erfolg in der Fremde klettert der FC Barcelona zunächst auf Platz zwei, kann dort aber von Atlético Madrid verdrängt werden, das am Abend im Stadtderby Real Madrid empfängt. (Das Spiel ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)