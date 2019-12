Eigentlich sollte der erste Clásico der Saison bereits im Oktober stattfinden, nun treffen sich der FC Barcelona und Real Madrid kurz vor Weihnachten zum geschichtsträchtigen Duell.

In La Liga steht Barca mit 35 Punkten an der Tabellenspitze, Real lauert mit gleicher Punktzahl und zwei Toren weniger dahinter auf dem zweiten Platz. Der FC Sevilla steht mit 31 Punkten, aber bereits einem Spiel mehr auf dem dritten Platz.

Anstoß der Partie im Camp Nou ist um 20 Uhr.

+++ Beide Mannschaften sicher im Stadion angekommen +++

Unter Geleitschutz von Helikoptern und zahlreichen Sicherheitskräften sind beide Teams sicher im Camp Nou angekommen. In der Nähe des Stadions hatten Unabhängigkeitskämpfer wieder für Unruhen gesorgt und Zufahrtswege zum Stadion versperrt.

Mehrere tausend Seperatisten sollen sich in der Umgebung des Stadions befinden. Ihnen entgegen stehen ungefähr 3.000 Polizisten und Sicherheitskräft.

Valverde ändert Aufstellung nochmal - Absicht oder Fehler?

Auch die Katalanen gehen mit dem gewohntem 4-3-3 von Trainer Ernesto Valverde in den Clásico. Vor der Viererkette mit Piqué und Clément Lenglet als Innenverteidiger spielen Sergi Roberto, Frenkie de Jong und Ivan Rakitic. Kurios: Eigentlich sollte anstatt des Kroaten Sergio Busquets spielen, kurz nach Bekanntwerden der Startformationen änderte Valverde aber noch einmal die Anfangself. Laut mehreren Berichten soll es sich um einen Kommunikationsfehler gehandelt haben. Ob der Barca-Trainer da auf die Startelf der Königlichen reagiert hat?

In der Offensive stürmen Antoine Griezmann, Luis Suárez und natürlich Lionel Messi.

+++ Real beginnt mit Bale und ohne Modric +++

Real Madrid beginnt im gewohnten 4-3-3 System von Trainer Zinédine Zidane. In der Viererkette beginnt Ferland Mendy auf links. Der 24-Jährige war zuletzt Gelb-Rot-gesperrt und absolvierte in dieser La-Liga-Saison erst sechs Spiele von Beginn an.

Luka Modric hingegen muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für ihn beginnt Youngster Federico Valverde neben Casemiro und Toni Kroos im Mittelfeld. Auch in der offensiven Dreierkette gibt es eine Überraschung: Gareth Bale kommt zu seinem siebten Startelfeinsatz in La Liga in dieser Saison und ersetzt auf dem rechten Flügel Rodrygo. Zwischen dem Waliser und Isco auf der linken Seite soll wie gewohnt Karim Benzema für die letzte Konsequenz sorgen. Ex-Frankfurt-Star Luka Jovic sitzt zunächst auf der Bank.

+++ Erzfeinde mussten sich Hotel teilen +++

Aufgrund der angespannten Lage wurden sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona im Hotel Sofía untergebracht. Die Unterkunft befindet sich nur ungefähr 600 Meter vom Camp Nou entfernt.

Neben der gemeinsamen Unterbringung wurden beide Mannschaften auch gemeinsam ins Stadion gefahren - bereits zwei Stunden vor dem Anstoß.

+++ Clásico nach Unruhen im Oktober verlegt +++

Eigentlich war das Duell zwischen Barca und Real bereits für den 10. Spieltag am 26. Oktober angesetzt. Nach Unruhen in Katalonien aufgrund von Gerichtsurteilen gegen mehrere Seperatistenführer, wurde das Spiel aufgrund von Sicherheitsbedenken auf den heutigen Tag verschoben.

Auch für das heutige Duell haben sich Demonstranten angekündigt. Die Organisation "Tsunami Democratic" soll Barrikaden in der Nähe des Stadions errichtet haben. Mehrere tausend Teilnehmer sollen an den Demonstrationen teilnehmen. Neben 1.000 Polizisten sollen weitere 2.000 private Sicherheitskräfte dafür sorgen, dass der Clásico ohne Ausschreitungen ausgetragen werden kann.

+++ Generalprobe missglückt +++

Am vergangenen Spieltag musste sich sowohl die Elf von Zinedine Zidane als auch Barca jeweils auswärts mit einem Unentschieden begnügen.

Die Königlichen holten beim Achten Valencia durch einen Last-Minute-Treffer von Karim Benzema ein 1:1, das Gastspiel Barcas beim Sechsten Real Sociedad endete mit einem 2:2.

Der spanische Meister ist aktuell die heimstärkste Mannschaft Spaniens und hat in dieser Saison bisher noch kein Ligaspiel im Camp Nou verloren.

+++ Real sehnt sich nach einem Sieg +++

Keines der letzten acht Clásicos konnte Real Madrid gewinnen (La Liga und Copa del Rey). Der FC Barcelona feierte zuletzt sowohl im Pokal im Februar (3:0 in Madrid) als auch in der Liga im März (1:0 in Madrid) zwei Erfolge.

Die Gesamtbilanz hingegen könnte ausgeglichener kaum sein. In 188 Duellen gewannen beide Teams je 75 Mal, dazu kamen 28 Unentschieden. Barca erzielte insgesamt 302 Tore, Real ganze zwei weniger.