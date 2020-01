Real Madrid hat die Pflichtaufgabe zum Abschluss des 21. Spieltages in La Liga gemeistert. Am Ende gewinnen die Königlichen vor allem Dank ihrer individuellen Klasse mit 1:0 gegen den Tabellensechzehnten Real Valladoid. Zusätzlich gelingt der Sprung auf Platz eins.

Casemiro-Abseitstor beendet muntere Anfangsphase

Das Spiel begann flott. Beide Mannschaften waren um Kontrolle bemüht, was gerade den Hausherren aus Valladoid teils besser gelang. In der 13. Minute schien das Spielgeschehen in seine gewohnten Bahnen zu laufen, als Casemiro einen Kroos-Freistoß einnickte.

Doch das Tor zählte nicht - der Brasilianer stand zuvor wohl Millimeter im Abseits. Der VAR griff ein und verhinderte das 0:1. Im Anschluss wurde Valladoid wieder mutiger, presste teilweise sogar sehr hoch, was den Madrilenen missfiel. Zur Pause blieb es aber torlos, auch weil das Spiel zunehmend verflachte.

Real erhöht den Druck - Nacho erlöst die Königlichen

Nach der Halbzeit verändert sich das Duell der Namensvettern merklich. Valladoid wurde tief in die eigene Hälfte gedrängt, agierte zumeist nur noch mit langen Bällen, die der Defensive um Ramos und Varane aber keine Probleme bereiteten.

In der 78. Minute war es dann soweit. Nach einer Kroos-Hereingabe stieg Nacho Fernandez am höchsten und platzierte seinen Kopfball im linken unteren Eck.

Die Schlussoffensive der Gastgeber mündete fast noch im Ausgleichstreffer - der Abstauber von Sergi am Fünfer nach einer Kopfballverlängerung von Karim wurde aber richtigerweise zurückgepfiffen.

Durch den Sieg springt Real vorerst wieder auf Platz eins. Schon nächste Woche steht schon das nächste "Derby Madrileno" an. Im Bernabeu sinnt Atletico auf Revanche für das verlorene Supercopa-Finale vor wenigen Wochen.