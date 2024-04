Überraschende Kehrtwende bei Barca-Coach Xavi

Vorausgegangen war ein Treffen von Sportdirektor Deco und Coach Xavi. Präsident Johan Laporta soll am Donnerstag öffentlich Stellung beziehen.

Barca-Aus gegen PSG

Im Anschluss fanden die Katalanen in La Liga allerdings wieder besser in die Spur, blieben bis zur Niederlage im Clásico gegen Real Madrid (2:3) am vergangenen Sonntag neun Spiele ungeschlagen. Angesichts von nun elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Real ist der Meistertitel aber nun außer Reichweite.