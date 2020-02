Paco Alcácer hat nach seinem Abschied von Borussia Dortmund sein Debüt beim FC Villareal gefeiert - und prompt getroffen.

Der Spanier netzte gegen CA Osasuna kurz vor der Halbzeit (46. Minute) aus der Strafraummitte nach einem Steilpass von Manu Trigueros zum 1:0 ein - und feierte damit einen erfolgreichen Einstand. Alcácer stand von Beginn an auf dem Feld.

Der Wechsel des Stürmers in seine spanische Heimat wurde am Donnerstag vom BVB bekanntgegeben. Der 26-Jährige war im Sommer 2018 zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Dortmund gewechselt, ehe die Borussia im Sommer die Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro zog.

In seiner ersten Saison im BVB-Trikot überzeugte Alcácer mit 18 Treffern in 26 Bundesliga-Einsätzen, obwohl er dabei 15 Mal nur als Joker zum Einsatz kam.