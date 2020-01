Paco Alcácer verlässt Borussia Dortmund und wechselt in seine spanische Heimat zum FC Villarreal. Das gab der BVB am Donnerstagabend offiziell bekannt.

"Wir bedanken uns bei Paco Alcácer für seine Leistungen im Trikot des BVB und wünschen ihm für seine Zukunft Gesundheit und maximalen sportlichen Erfolg", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert.

Die Ablösesumme beläuft sich inklusive möglicher Bonuszahlungen auf insgesamt rund 30 Millionen Euro.

Der 26 Jahre alte Stürmer war im Sommer 2018 zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Dortmund gewechselt, ehe die Borussia im Sommer die Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro zog.

In seiner ersten Saison im BVB-Trikot überzeugte Alcácer mit 18 Treffern in 26 Bundesliga-Einsätzen, obwohl er dabei 15 Mal nur als Joker zum Einsatz kam.

Haaland stellt Alcácer in den Schatten

In der aktuellen Spielzeit kam Alcácer auch verletzungsbedingt bisher nur auf elf Bundesliga-Spiele, in denen er fünf Tore erzielte.

Nach dem Wintertransfer von Erling Haaland, der in seinen ersten beiden Partien für den BVB direkt fünf Mal erfolgreich war, waren die Einsatzchancen von Alcácer unter Lucien Favre weiter gesunken.

In Villarreal will sich der Spanier, der in bisher 19 Länderspielen für die Selección zwölf Mal ins Schwarze traf, auch für eine Teilnahme an der EM im Sommer empfehlen.