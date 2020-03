Schock bei Real Madrid!

Ex-Präsident Lorenzo Sanz wurde mit Coronavirus in ein Krankenhaus eingeliefert und liegt fortan auf der Intensivstation.

Wie die spanische Zeitung Ideal berichtet, habe der 76-Jährige in den vergangenen Tagen an Fieber gelitten und befinde sich demnach in einem kritischen Zustand.

Sanz gewinnt mit Real zweimal die Champions League

Von 1995 bis 2000 ist Sanz bei den Königlichen im Amt. In dieser Zeit gewinnt er 1998 und 2000 die Champions League - es sind die Titel sieben und acht auf europäischer Ebene.

Langjährige finanzielle Probleme machten dem gebürtigen Madrilenen schwer zu schaffen. Nur wenige Wochen nach dem CL-Sieg im Jahr 2000 wird er von Florentino Perez abgelöst.