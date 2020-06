Real Madrid hat die sich wieder an die Spitze von La Liga gesetzt.

Die Königlichen feierten gegen den Abstiegskandidaten RCD Mallorca im Heimspiel einen überzeugenden 2:0 (1:0)-Sieg und liegen nun punktgleich mit dem großen Rivalen FC Barcelona auf Platz eins der Tabelle.

Für die Führung sorgte der junge Brasilianer Vinicius Junior mit einem feinen Lupfer in der 19. Spielminute. Noch schöner war das Tor zum vorentscheidenden 2:0, das Abwehrchef und Kapitän Sergio Ramos erzielte.

Anzeige

Der Innenverteidiger zirkelte den Ball bei einem direkt verwandelten Freistoß unhaltbar in den Winkel (56.), Mallorcas Torhüter Manolo Reina zuckte kaum. Es war ein Tor, auf das selbst der ehemalige Real-Star Cristiano Ronaldo stolz gewesen wäre.

Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

In der Folge wechselte Trainer Zinedine Zidane mit Eden Hazard, Luka Modric und Gareth Bale mehrere Stars aus, der Sieg war nicht mehr in Gefahr. Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos kam in der 62. Minute in die Partie.

Bei den Gegnern sorgte der von Real ausgeliehene Takefusa Kubo für die wenigen vielversprechenden Offensiv-Aktionen.

In der Schlussphase kam mit Luka Romero zudem der bisher jüngste Spieler der La-Liga-Geschichte zu seinem Debüt für Mallorca. Das Toptalent ist erst 15 Jahre und 219 Tage alt. Dass er überhaupt spielen durfte, verdankt er eine Sondererlaubnis - eigentlich dürfen Jung-Stars in Spanien erst ab 16 auflaufen.