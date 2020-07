Real Madrid steht nach einem 2:1-Sieg gegen den FC Villarreal als spanischer Meister fest - doch es wäre kein normales Spiel der Königlichen gewesen, wenn es danach nicht Diskussionen rund um einen Elfmeter geben würde.

In diesem Fall sorgte allerdings nicht nur der Elfmeterpfiff selbst, sondern auch die Ausführung für Aufregung.

Nachdem Sergio Ramos beim Stand von 1:0 einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen bekam, versuchten die Madrilenen ausgerechnet einen Elfmeter, den Barca-Legende Johan Cruyff einst bekannt machte und den 2016 Lionel Messi und Luis Suarez imitierten.

Real bekommt zweite Elfmeter-Chance

Ramos lief an und tippte den Ball nur an, damit ihn der eingelaufene Karim Benzema nur noch einschieben musste. Doch Benzema war viel zu früh reingelaufen und so musste der Elfmeter wiederholt werden.

Da der Franzose noch mit Barca-Superstar Lionel Messi um die Torjägerkrone kämpft, trat er nun anstelle von Ramos an und verwandelte unten links in Eck.

Der erneut zweifelhafte Elfmeter für Real sowie die für viele Fans arrogante Ausführung sorgte für große Aufregung im Netz.

Da Titelverteidiger Barcelona nach einer erneut blamablen Vorstellung mit 1:2 (0:1) gegen CA Osasuna unterlag, wäre Real Madrid aber selbst bei einer Niederlage vorzeitig als spanischer Meister festgestanden.