Superstar Neymar ist von Dutzenden Fans auf der China-Tour des französischen Paris Saint-Germain in Shenzhen empfangen worden. Der Brasilianer stieß nach der für ihn enttäuschenden Weltmeisterschaft am Donnerstag zur Mannschaft des neuen Trainers Thomas Tuchel.

Am Flughafen schrieb der 222-Millionen-Euro-Mann fleißig Autogramme und posierte für Fotos mit den wartenden Anhängern.

Seinen letzten Auftritt im PSG-Trikot hatte der 26-Jährige vor mehr als fünf Monaten absolviert, ehe eine Fußverletzung ihn zwischenzeitlich sogar um die WM-Teilnahme zittern ließ. Bei der Endrunde in Russland scheiterte Neymar, der wegen seiner Schwalben negativ in die Schlagzeilen geriet, mit Brasilien bereits im Viertelfinale am späteren WM-Dritten Belgien.