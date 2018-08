Thomas Tuchel hat nach seinem ersten Titel als Trainer von Paris Saint-Germain seine Gesangskünste zum Besten gegeben.

Im Anschluss an den 4:0-Triumph im Supercup gegen AS Monaco im chinesischen Shenzen griff Tuchel in der Mixed Zone zum Mikrofon und gab vor Journalisten und einigen Spielern den Song "Happy" von Pharell Williams zum Besten.

Das Video davon wurde umgehend zum Hit in den sozialen Medien.

Tuchel kam selbstverständlich nicht selbst darauf, aus vollem Hals durch die Mixed Zone zu grölen. Als der 44-Jährige die Fragen der Medienvertreter beantwortete, stürmten ein paar Spieler um Superstar Neymar herbei, überschütteten ihren Coach mit Champagner und forderten ihn auf, eine Kostprobe seiner Gesangskünste zu zeigen.

Tuchel zögerte nicht lange und sang die erste Strophe des beliebten englischen Songs. Die Anwesenden waren begeistert.