Trainer Thomas Tuchel muss bei Paris Saint-Germain den Ausfall von gleich zwei Superstars fürchten.

Am Dienstagabend musste zunächst Neymar im Testspiel Brasiliens gegen Kamerun bereits nach wenigen Minuten angeschlagen vom Platz. Der Offensivstar fasste sich nach einem Schuss an die Leistengegend und verließ anschließend humpelnd den Platz.

Nur kurze Zeit später erwischte es auch seinen Sturmpartner Kylian Mbappe in Diensten der französischen Nationalmannschaft. Der Youngster kam im Duell mit Uruguays Keeper Martin Campana zu Fall und stürzte unglücklich auf die rechte Schulter. Auch für ihn war das Länderspiel in der 44. Minute vorzeitig beendet.

Genauere Diagnosen über die Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

PSG empfängt in der Ligue 1 am kommenden Samstag den FC Toulouse, nur vier Tage später steigt in der Champions League im Kampf um das Achtelfinal-Ticket der Kracher gegen den FC Liverpool.