Ligue 1: Neven Subotic mit schwerer Verletzung bei Spiel in Bordeaux

Sorge um Neven Subotic.

Der Innenverteidiger, inzwischen in Diensten von AS Saint-Etienne, verletzte sich am Mittwoch bei der Partie bei Girondins Bordeax, nach einem Zusammenprall mit seinem Keeper schwer.

Nach einer halben Stunde musste er blutüberströmt mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Er war mit dem Knie von Saint-Etienne-Torhüter Stephane Ruffier zusammengeprallt. Wie Saint-Etienne mitteilte war Subotic zwischenzeitlich k.o. gewesen.

Zuschauer applaudieren verletztem Subotic

Bei seinem Abtransport erhoben sich alle Zuschauer im Stadion von Bordeaux und applaudierten dem früheren Dortmunder.

Eine genaue Diagnose seiner Verletzung steht noch aus.