In den Verhandlungen für den neuen Vertrag, der bis 2021 gültig sein soll, kämpft Thomas Tuchel offenbar mit harten Bandagen.

"RMC Sport" berichtet, dass der deutsche Trainer von PSG mehr Zugriffsrechte bei Transfers fordert. Konkret ist damit gemeint, dass Sportdirektor Antero Henrique dem deutschen Coach mehr Einsicht und Mitsprache bei der Kaderzusammenstellung einräumt als bislang.

Das Ganze hat seine Gründe: In der vergangenen Winter-Transferperiode lief es nicht nach dem Gusto des Ex-BVB-Coaches. Mit Leandro Paredes kam nur ein Neuzugang, zu wenig in Tuchels Augen. Seitdem haben sich Übungsleiter und Sportdirektor wieder angenähert, ein Kompetenzgerangel droht wohl aber auch in Zukunft.

Der aktuelle Vertrag von Tuchel datiert bis zum Sommer 2020.