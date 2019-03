Skandalnudel Mario Balotelli (28) hat mal wieder für Aufsehen gesorgt - diesmal mit einem kuriosen Selfie-Jubel.

Nach seinem Treffer in der zwölften Minute zum 1:0 für Olympique Marseille gegen AS Saint-Etienne nahm der Italiener ein Handy von einem hinter dem Tor postierten Kameramann entgegen, filmte sich im Kreise seiner lachenden Mitspieler und postete das Video sofort in seiner Instagram-Story.

Balotelli treffsicher, Marseille klettert

Für den Angreifer war der akrobatische Volleytreffer nach einer Ecke bereits Tor Nummer vier im sechsten Einsatz seit seinem Wechsel vom französichen Erstligarivalen OGC Nizza im Januar.

Am Ende gewann Marseille gegen Saint-Etienne trotz der Social-Media-Aktivitäten seines Superstars mit 2:0. In der Tabelle der Ligue 1 zog OM damit am französischen Rekordmeister vorbei auf Rang vier.