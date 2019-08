Paris Saint-Germain hat den französischer Supercup 2019 erfolgreich verteidigt.

Thomas Tuchel feierte nach dem 2:1-Sieg gegen Stade Rennes seinen dritten Titel mit dem Scheich-Klub. Doch es war kein Spaziergang, vielmehr ein hartes Stück Arbeit.

Jetzt das aktuelle Trikot von Paris Saint-Germain bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Der französische Pokalsieger aus Rennes ging nicht unverdient in der 13.Minute durch Adrien Hunou in Führung, als er im Sechszehner freistehend aus wenigen Metern nur noch einschieben musste.

Die Mustergültige Flanke kam von Benjamin Bourigeaud, während die Pariser Hintermannschaft komplett im Tiefschlaf war.

Mbappé gleicht für PSG gegen Rennes aus

Nach dem Rückstand wachte das Star-Ensemble, bei denen Neymar und Julian Draxler im Kader fehlten, allmählich auf und drängte daraufhin auf den Ausgleich. Doch aufgrund des Kartoffelackers in Shenzhen/China und einem sehr tiefstehenden Gegner, der auf Konter lauerte, hatte PSG einige Mühe, ein schönes Spiel aufzuziehen.

Nach der Halbzeitpause und einer ordentlichen Kabinenansprache von Coach Tuchel kamen die Pariser wie verwandelt zurück auf den Platz. In der 57. Minute brach Kylian Mbappé den Bann und glich zum 1:1 aus. Die Vorarbeit lieferte Neuzugang Pablo Sarabia.

Di Maria erlöst Tuchel

Rennes versuchte sich nochmal gegen den Favoriten zu stemmen, als aber der eingewechselte Angel Di Maria in 73. Spielminute per Traum-Freistoß zum 2:1 für den französischen Meister traf, war das Spiel zugunsten von PSG entschieden.

Nach der Meisterschaft im Vorjahr hat Tuchel den Supercup nun zweimal gewonnen. Für den Saisonstart in der Ligue 1 am 11. August gegen Olympique Nimes steht aber noch eine Menge Arbeit an.