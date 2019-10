PSG-Star Neymar hat sich in einem Interview erstmals ausführlich zu seinem Wechsel-Theater im vergangenen Sommer geäußert.

"Egal was dein Job ist, wenn du nicht glücklich bist musst du versuchen, es zu ändern, möglicherweise einen neuen Ort finden, eine neue Berufung, um dich selbst zu finden", sagte er dem Fußballportal Otro.

Der Brasilianer machte in der Sommerpause von Anfang an keinen Hehl aus seinem Wunsch, nach Barcelona zurückzukehren. Das brachte ihm in Paris keine Sympathien ein. Neymar schildert nun, in Paris "nicht glücklich gewesen zu sein" und deswegen einen Transfer forciert zu haben.

Paris verhindert Wechsel

Ein Wechsel zurück in die katalonische Metropole scheiterte aber nicht zuletzt an den Forderungen von PSG. Der französische Meister hatte keine Not, den teuersten Fußballer aller Zeiten (222 Millionen Euro Ablöse beim Wechsel von Barca zu PSG) wieder zu verkaufen.

Der Vertrag des Superstars läuft noch bis 2022.

Neymar musste bleiben, will sich jetzt aber voll auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. "Alles gut, ich bin glücklich. Ich sagte bereits, dass ich ein Spieler dieses Vereins bin, ein Profi und ich werde mein Bestes für Paris geben", betonte der 27-Jährige.

Vor allem in der Champions League, in der Neymar wegen einer Sperre in den ersten beiden Spielen nur zuschauen durfte, will er "100 Prozent auf dem Platz geben und Paris Siege bringen".

Neymar über Beziehung zu den Fans

Für den Unmut der PSG-Fans hat Neymar unterdessen Verständnis: "Das ist normal, ich kann ihre Gefühle nachvollziehen. Ich kann versuchen, mich in sie hineinzuversetzen."

Nach dem ersten Spiel im PSG-Dress, in dem Neymar 90 Minuten lang von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war, verglich der Nationalspieler die Beziehung zu den Fans mit der zu einer Frau.

Darauf im Interview angesprochen führte Neymar aus: "In jeder Beziehung kommt man zu dem Punkt, an dem man kämpfen muss. Es endet immer im Streit, aber später versöhnt man sich und die Liebe kehrt zurück."

"Stimmung in der Kabine ist cool"

Zwar laboriert Neymar aktuell einmal mehr an einer Verletzung, diesmal an der Achillessehne. Doch in den letzten Spielen vor der Verletzung im Dress der Nationalelf konnte er die Fans mit seinen Siegtoren ein Stück weit versöhnen.

In der Kabine muss Neymar anscheinend niemand versöhnen: "Die Stimmung dort war immer schon cool, war immer gut. In diesem Jahr ist es einfach mit Leuten zu reden und mit ihnen auszukommen. Die neuen Spieler sind gut drauf, fokussiert im Training und einfach gute Spieler. Ich denke dieses Jahr verspricht gute Dinge für Paris."