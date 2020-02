Vor dem nächsten Ligaspiel des französischen Meisters Paris Saint-Germain hat Trainer Thomas Tuchel seinen Auswechsel-Zoff mit Superstar Kylian Mbappé nach eigener Aussage ausgeräumt.

"Da ist nichts Persönliches zwischen ihm und mir. Diese Dinge passieren", sagte der frühere BVB- und Mainz-Coach vor dem Auswärtsspiel des Ligue-1-Tabellenführers beim FC Nantes am Dienstag.

Mbappé mit Wechsel nicht einverstanden

Tuchel hatte Mbappé am Samstag beim 5:0 gegen Montpellier ausgewechselt (68.), was dem Weltmeister offensichtlich gründlich missfiel.

Damit der 21-Jährige nicht schmollend wortlos an ihm vorbei zur Bank stapfen konnte, hielt der Coach Mbappe auf und redete auf ihn ein. Trotzdem setzte sich der Stürmer dann mit beleidigter Miene auf die Bank.

Um die Szene aufzuarbeiten, hat es laut Tuchel am Sonntag im Training noch eine Art Krisengipfel gegeben - mit dem Trainer, Mbappé und PSG-Sportdirektor Leonardo. "Was ich gesagt habe, bleibt in der Kabine", erklärte der Fußballlehrer.