Farid El Melali, Erstliga-Fußballer beim französischen SCO Angers, ist aus delikaten Gründen unfreiwillig in den Schlagzeilen.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde am Montag verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, was man hierzulande Erregung öffentlichen Ärgernisses nennen würde.

El Melali soll in seiner Wohnung in der Stadt in Westfrankreich masturbiert haben, während er dabei eine Nachbarin anblickte - und machte sich dabei offenbar für Außenstehende bemerkbar. Medienberichten zufolge verständigten andere Nachbarn die Behörden.

El Melali fällt nicht zum ersten Mal auf

Polizei und Klub haben die Verhaftung des algerischen Nationalspielers ohne weiteren Kommentar bestätigt. Wie ESPN berichtet, war El Melali auch schon einmal wegen eines ähnlichen Vergehens in Gewahrsam genommen worden.

Eine von El Melali engagierte Anwältin bemüht sich auch schon, seinen Ruf zu retten. Ihr Klient habe bei seiner Triebabfuhr "auf niemanden gezielt" und sei "niemandem gegenüber aggressiv gewesen", teilte Sandra Chirac Kollarik der lokalen Zeitung Le Courrier de l'Ouest mit.

El Melali ist seit 2018 bei Angers unter Vertrag und schoss in 29 Pflichtspielen fünf Tore für den Klub, der die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison der Ligue 1 als Tabellen-Elfter beendete.

El Melalis Vertrag war vor Kurzem bis 2023 verlängert worden.