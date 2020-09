Neymar ist nach seinem Ausraster im Spiel gegen Olympique Marseille von der Ligue 1 für zwei Spiele gesperrt worden.

Zudem wurde eine Untersuchung eingeleitet, um Neymars Rassismus-Vorwürfe gegen OM-Spieler Álvaro González näher zu überprüfen.

Der brasilianische Superstar von Paris Saint-Germain hatte bei der 0:1-Niederlage gegen Marseille am vergangenen Sonntag seinem Gegenspieler González gegen den Hinterkopf geschlagen und dafür Rot gesehen. Später schrieb Neymar bei Twitter, dass ihn González rassistisch beleidigt habe.

Sebastien Deneux, Vorsitzender der Disziplinarkommission, sagte, die Beweise seien noch nicht "ausreichend", um die Vorwürfe rassistischer Beleidigungen zu belegen. Die Untersuchung der Bilder dauere weiter an. Ziel sei es, "festzustellen, was tatsächlich vorgefallen ist und was tatsächlich gehört wurde", fügte er hinzu.

Insgesamt gab es fünf Platzverweise. Am Dienstag hatte sich Neymar auf Instagram wegen seines Verhaltens selbstkritisch geäußert, direkt nach dem Vorfall hatte sich der Ausnahmespieler auf Twitter eine wilde Auseinandersetzung mit González geliefert.

Auch Ángel Di María muss Konsequenzen fürchten. Der PSG-Star hatte einen der fünf Platzverweise gesehen, nachdem er González angespuckt haben soll. Der Argentinier wurde zur nächsten Sitzung der Disziplinarkommission am 23. September vorgeladen.