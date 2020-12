Thomas Tuchel ist beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain offenbar entlassen worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Eine Bestätigung durch den Klub steht noch aus. Tuchels Vertrag bei PSG lief noch bis Sommer 2021. (Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Der deutsche Coach hatte in der vergangenen Saison mit der Meisterschaft und drei nationalen Pokalwettbewerben gleich vier Titel gewonnen und das Finale der Champions League erreicht. Dort scheiterte der 47-Jährige in einem knappen Duell am FC Bayern.

Trotzdem muss er nun gehen. Sportdirektor Leonardo habe den Trainer noch in der Nacht über seinen Rauswurf informiert, berichtet L'Equipe.

Tuchel-Zoff mit Leonardo Dauerthema bei PSG

In der aktuellen Saison liegt PSG in der Ligue 1 einen Punkt hinter Spitzenreiter Olympique Lyon auf Platz drei. (Tabelle der Ligue 1)

Am Mittwoch hatte die Millionentruppe das Liga-Duell mit Racing Straßburg noch mit 4:0 gewonnen.

Unumstritten war Tuchel in Frankreich nie. Vor allem der interne Zwist mit Sportdirektor Leonardo war ein Dauerthema. Und genau dieser soll ihn nun freigestellt haben.

Pochettino Nachfolger in Paris?

Wegen Differenzen in diversen Transferfragen gelang der Konflikt auch immer wieder an die Öffentlichkeit.

Tuchel hatte sich dem schwerreichen Klub aus der französischen Hauptstadt 2018 angeschlossen. Als Nachfolger ist Mauricio Pochettino im Gespräch.

Der Argentinier hatte zuletzt Tottenham Hotspur trainiert, musste dort am 19. November 2019 gehen.