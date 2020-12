Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 die Tabellenführung eingebüßt - zu allem Überfluss droht dem Team von Thomas Tuchel auch noch ein längerer Ausfall von Neymar.

Der Superstar wurde bei der 0:1 (0:1)-Niederlage im Spitzenspiel gegen Olympique Lyon in der Nachspielzeit unter Tränen vom Platz getragen. PSG ist mit 28 Punkten hinter OSC Lille und Lyon (beide 29) nur noch Dritter. (Tabelle der Ligue 1)

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Neymar verletzt - Kimpembe-Patzer leitet PSG-Gegentor ein

Neymar hatte sich bei einem Foul von Thiago Mendes (90.+9) verletzt. Bei der Grätsche des OL-Profis, der dafür die Rote Karte sah, blieb Neymar mit seinem linken Fuß im Rasen hängen. Der Brasilianer wurde nach längerer Behandlungspause schließlich auf einer Trage abtransportiert.

Tino Kadewere (35.) schoss die Gäste zum Sieg, begünstigt von einem haarsträubenden Ballverlust von PSG-Kapitän Presnel Kimpembe im Spielaufbau.

Bei Paris, das unter der Woche mit dem klaren Sieg über Istanbul Basaksehir (5:1) den Gruppensieg in der Champions League geholt hatte, wurde der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt.

Lille hatte sich am Sonntag durch ein 2:1 (2:1) über Girondins Bordeaux an die Spitze gesetzt. PSG kassierte die vierte Saisonniederlage, am Ende der (verkürzten) vergangenen Saison waren es nur drei gewesen. (Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)