Julian Draxler hat endlich wieder ein Tor geschossen! (Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Der deutsche Nationalspieler stand im Heimspiel am 25. Spieltag der Ligue 1 gegen OGC Nizza (2:1) zum ersten Mal unter dem neuen PSG-Trainer Mauricio Pochettino in der Startelf – und bedankte sich für das Vertrauen mit dem Treffer zum 1:0 in der 22. Minute.

Nach einem Abstauber von Mauro Icardi schoss Draxler den Ball aus etwa zehn Metern ins Tor.

Es war Draxlers erster Treffer seit dem 02. Oktober 2020 und das dritte Saisontor.

Neymar fehlt PSG

In den vorherigen sieben Partien unter Tuchel-Nachfolger Pochettino hatte der Offensivspieler insgesamt gerade einmal 41 Minuten gespielt. In drei der vergangenen vier Spiele stand Draxler nicht einmal im Kader.

Gegen Nizza war der 27-Jährige auch deshalb wieder gefragt, weil Superstar Neymar wegen einer im Pokalspiel gegen SM Caen erlittenen Adduktorenverletzung mehrere Wochen ausfällt.

In der 77. Minute war Draxlers Arbeitstag beim Stand von 2:1 für PSG beendet. Pablo Sarabia ersetzte den Weltmeister, der nach einer guten ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel blass blieb.

Nizza gelang der Ausgleich nicht mehr, Paris eroberte die Tabellenspitze vorerst vom OSC Lille, der am Sonntag aber noch nachziehen kann (Tabelle der Ligue 1).