Brighton & Hove Albion - FC Chelsea 0:4

Dank zweier Tore innerhalb der ersten sechs Minuten stellt Chelsea frühzeitig die Weichen auf Sieg gegen Brighton & Hove Albion. Überragender Mann bei den Blues ist einmal mehr Mittelfeld-Star Eden Hazard mit einem Doppelpack.

Die Premier League LIVE auf DAZN - jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

FC Arsenal - Crystal Palace 4:1

Ungeachtet des Trubels rund um die Personalien Alexis Sanchez und Pierre-Emerick Aubameyang überrolt der FC Arsenal Crystal Palace. Mesut Özil brilliert dabei im Mittelfeld der Gunners und legt den Treffer zum 4:0 auf.

Die Highlights des 24. Spieltags der Premier League am Montag um 22.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Manchester City - Newcastle United

Sergio Agüero überragt mit seinen Saisontoren 14 bis 16 beim souveränem City-Sieg gegen Aufsteiger Newcastle United. Damit rangiert das Starensemble von Trainer Pep Guardiola weiterhin mit 12 Punkten vor Stadtrivale Manchester United an der Tabellenspitze.

FC Burnley - Manchester United 0:1

Durch einen glanzlosen Sieg gegen das Überraschungsteam aus Burnley festigt Manchester United Platz zwei in der Tabelle. Das goldene Tor erzielt Anthony Martial.

Leicester City - FC Watford 2:0

Leicesters Dynamic-Duo sticht gegen Watford: Meisterschaftsheld Jamie Vardy per Foulelfmeter in Durchgang eins und Riyad Mahrez in der Nachspielzeit entscheiden die Partie gegen den Tabellenzehnten zu Gunsten der Foxes.

Stoke City - Huddersfield Town 2:0

Dank eines starken Xherdan Shaqiri und mit den EX-Bundesligaspielern Mame Diouf und Eric Maxim Choupo-Moting in der Startelf beendet Stoke seinen Negativlauf von zuletzt vier Niederlagen in Folge.

West Ham United - AFC Bournemouth 1:1

Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer des AFC Bournemouth sichert der Ex-Leverkusener Chicharito West Ham mit seinem Treffer immerhin noch einen Punkt im Duell der direkten Tabellennachbarn.

FC Everton - West Bromwich Albion 1:1

James McCarthy erlebt gegen West Brom einen absoluten Albtraum. Der Everton-Profi wird unglücklich getroffen und verletzt sich schwer. Sein Gegenspieler ist untröstlich, das Ergebnis wird zur Nebensache.

FC Southampton - Tottenham Hotspur 1:1

Trotz des 99. Treffers von Harry Kane verpassen die Spurs den Sieg beim FC Southampton.

Swansea City - FC Liverpool (Mo., 21 Uhr)