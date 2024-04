Premier League: Manchester City mit klarem Sieg im Titelrennen

Arsenal hatte am Dienstag mit einem 5:0-Kantersieg gegen den FC Chelsea vorgelegt. Jürgen Klopp musste seine Titelhoffnungen mit dem FC Liverpool nach einer 0:2-Derbyniederlage beim FC Everton am Mittwoch indes wohl begraben.

De Bruyne erinnert an van Persie

„Kopfball-Ungeheuer“ Kevin De Bruyne (17.) ebnete mit seinem ersten Tor per Kopf in der Premier League den Skyblues den Weg. Sein sehenswerter Flugkopfball aus etwa elf Metern erinnerte dabei an Robin van Persies legendäres Tor bei der WM 2014.