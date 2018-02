Last-Minute-Drama in Liverpool: In einem turbulenten Spitzenspiel gegen Tottenham Hotspur sahen die Reds kurz vor Schluss schon wie der Sieger aus, doch Tottenhams Top-Torjäger Harry Kane schockte Liverpool in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich.

Das von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool kam somit nicht über ein 2:2 (1:0)-Unentschieden hinaus, blieb aber auch im 13. Heimspiel der Saison ungeschlagen und festigte den dritten Rang in der Premier League.

Kane verschoss für die Gäste in der 85. Minute zunächst einen Elfmeter, in der Nachspielzeit erzielte er per Strafstoß aber doch noch seinen 100. Treffer in der Premier League.

Mohamed Salah nutzte in der dritten Minute einen Schnitzer der Spurs-Abwehr zum Führungstreffer. In der Folge verwaltete Liverpool das Ergebnis, doch Tottenham kam immer besser ins Spiel und glich durch ein Traumtor des eingewechselten Victor Wanyama in der 80. Minute aus. Für Wanyama war es erst der zweite Ballkontakt.

Dramatische Schlussphase

Die Schlussphase entwickelte sich indes zu einem echten Drama: Erst hielt der starke deutsche Torhüter Loris Karius einen Elfmeter von Kane, dann brachte Salah die Reds mit seinem zweiten Treffer (91.) erneut in Front.

Klopp rannte bereits jubelnd die Seitenlinie entlang. Doch kurz darauf gab es erneut Elfmeter für Tottenham. Diesmal behielt Kane die Nerven und verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand.

Klopp kritisiert Schiedsrichter

Sehr zum Ärger von Liverpools Teammanager Klopp, der nach Abpfiff vor allem den Schiedsrichter kritisierte. "Es war ein Spiel von hoher Qualität, beide Seiten wollten gewinnnen. Aber das Ergebnis wurde stark von den Entscheidungen des Schiedsrichters beeinflusst. Und wie immer müssen wir es akzeptieren", sagte Klopp sichtlich angefressen.

"Beim ersten Elfmeter war es klares Abseits. Ich weiß nicht, was sie da diskutiert haben. Und beim zweiten berührt van Dijk Lamela, aber wir wissen, er wollte die Berührung und springt in ihn rein. Der Schiedsrichter wollte wohl im Mittelpunkt des Interesses stehen."

In der Tabelle liegt Liverpool mit nun 51 Zählern hinter den Klubs aus Manchester auf Platz drei.

ManCity führt die Premier League souverän mit 69 Punkten an, Stadtrivale ManUnited kommt auf 56. Am Montag kann der FC Chelsea mit einem Sieg beim FC Watford an Liverpool vorbeiziehen.