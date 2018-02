Pierre-Michel Lasogga präsentiert sich im Trikot von Leeds United weiter treffsicher - dennoch hält die Talfahrt seines Klubs an.

Der frühere HSV-Stürmer brachte den englischen Zweitligisten in der Partie bei Derby County zwar in Führung (34.), doch am Ende reichte es für Leeds nur zu einem 2:2 (1:1).

Für Lasogga war es bereits das zehnte Saisontor, allein in den vergangenen sechs Ligaspielen traf der 26-Jährige fünfmal.

Zum ersehnten Befreiungsschlag für die zuvor acht Spiele sieglosen Nordengländer reichte es dennoch nicht.

Nächste Lasogga-Show - aber was macht Wiedwald da bloß?

Andreas Weimann (45.+1) glich Lasoggas Führung kurz vor der Pause aus. Egzijan Alioski (79.) brachte die Gäste in der Schlussphase zwar erneut in Führung, doch in der Nachspielzeit glich Derby durch Kasey Palmer (90.+1) aus.

Leeds ist nach dem erneuten Rückschlag nur noch Tabellen-11.