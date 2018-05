Cardiff City kehrt nach vier Jahren in die englische Premier-League zurück. Dem FA-Cup-Sieger von 1927 reichte am letzten Spieltag der zweitklassigen Championship ein 0:0 im Heimspiel gegen den FC Reading, um Platz zwei und damit den direkten Aufstieg zu sichern. Als Meister standen bereits die Wolverhampton Wanderers fest.

Ob damit in der kommenden Saison zwei walisische Klubs in Englands Oberhaus spielen, ist offen. Swansea City schwebt in der Premier League noch in Abstiegsgefahr.

Den dritten Aufsteiger ermitteln in den Playoffs die Teams auf den Plätzen drei bis sechs: der FC Fulham, Aston Villa, der FC Middlesbrough und Derby County.

Wahnsinn im Keller

In die drittklassige League One steigen der FC Barnsley, Burton Albion und der FC Sunderland ab. Die Entscheidung fiel allerdings erst in einer wahnsinnigen Schlussphase.

In der 86. Minute lagen die Bolton Wanderers gegen Nottingham Forest mit 1:2 hinten und wären damit abgestiegen. Doch mit zwei Toren in den folgenden zwei Minuten drehte Bolton die Partie und sicherte sich damit den kaum mehr für möglichen Klassenerhalt.

Denn durch den Sieg zog der Klub an Barnsley (1:4 bei Derby County) und Burton (1:2 bei Preston North End) vorbei.

Besonders Burton wird sich ärgern. Ab der 51. Minute spielte Albion in Überzahl. Nach dem 1:1 gelang dem Absteiger allerdings kein weiterer Treffer mehr, stattdessen traf Preston in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Sieg.